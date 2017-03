Voorjaarskamp Wegwezers april 2017



Caravanclub de Wegwezers start in 2017 het voorjaarskamp van 18 april t/m 2 mei in het Brabantse Aarle Rixel.

Verder staat nog op het programma: Zomerweekend 1 en 2 juli. Trektocht binnenland van 12 mei t/m 14 juni. Najaarskamp van 26 augustus t/m 9 september in Dwingelo

Meer informatie volgt later.