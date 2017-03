Andere artikelen







Aanmelden nieuwe leden

Welkom bij de Caravanclub " De Wegwezers" "Nooit meer alleen op een camping" " Samen op stap : veilig en gezellig" "Voorjaar,zomer of najaar:altijd kans om gezamenlijk op vakantie te gaan. Wie zijn wij? Caravanclub De Wegwezers bestaat uit zo,n30 caravanners van 55 jaar of ouder uit de Achterhoek / Twente en wijde omgeving.

Wat doen wij? Al 25 jaar gaan de De Wegwezers drie keer per jaar gezellig samen op stap, omdat ze dat veel gezelliger vinden dan alleen op een lege camping te staan. Waar gaan we heen? In het voor en najaar zoeken we een camping in Nederland uit ,s zomers maken we een trektocht van drie weken, al dan niet in het buitenland.









Geplaatst op 25 maart 2017 13:34 en 24 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.