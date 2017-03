Najaarscamp Dwingelo





Het najaarscamp van "De Wegwezers" is van 26 augustus t/m 9 september in het mooie Drentse Dwingelo. Organisatie najaarscamp is in handen van Albert en Henny Vink, Theo en Marianne Sassen. Nog geen lid: meldt u aan en ga mee op reis er zijn nog enkele plaatsen vrij.